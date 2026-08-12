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Destici'den DEM Parti'ye sert tepki: 'İftiranın ötesinde tam bir hainliktir'

Destici'den DEM Parti'ye sert tepki: 'İftiranın ötesinde tam bir hainliktir'
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümete yönelik sözlerine sert tepki göstererek, bu ifadelerin 'iftiranın ötesinde tam bir hainlik' olduğunu belirtti. Destici, terörle müzakere olmayacağını vurgulayarak, DEM Parti'nin açıklamalarının Türkiye için tehlikeli olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümete yönelik sözlerine, "İftiranın ötesinde tam bir hainliktir" diye tepki gösterdi.

BBP Lideri Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"PKK uzantısı DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın, süreç yasasının TBMM'de kabul edilmesinin ardından yaptığı ilk değerlendirmede, PKK terör örgütünün işlediği insanlık dışı suçları yok sayarak, Türkiye'nin terörle mücadelesini, bugün ülkemizde ve bölgemizde yaşanan bütün problemlerin sebebi olduğunu iddia etmesi; iftiranın ötesinde tam bir hainliktir. Arka arkaya sıraladığı saçmalıkları kabul ettirmek için ise soykırımcı İsrail'in politikalarını ve başta Netenyahu olmak üzere İsrail'in katil yöneticilerinin açıklamalarını referans göstermesi; terör unsuru ve yol arkadaşlarının, onların TBMM ve ülkedeki varlıklarının, Türkiye için terör-terörist kadar önemli ve tehlikeli bir problem olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Binaenaleyh bir kez daha söylüyoruz ki; Terörle ve teröristle müzakere olmaz, ezer geçersin."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katıldığı bir televizyon programında, "İsrail'e 'Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç' dediğinde, döndü Netanyahu dedi ki: 'E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç' dedi, 'Öldürmekten vazgeç' dedi. Sonuçta siz barışın çağrısını yaparken de Türkiye'de bu sorun devam ettiği sürece bir karşılığı olmuyor" demişti.

Kaynak: ANKA
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