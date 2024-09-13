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BBP Genel Başkan Yardımcısı Boztuğ, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.

Boztuğ ve beraberindekiler Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra Boztuğ ve partililer, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Boztuğ, daha sonra eşi Yüksel Boztuğ, BBP MKYK üyesi Recep Er, çevre illerin il başkanları ve partililerle, kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti, dua etti ve mezara gül bıraktı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Boztuğ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin talimatıyla Narin'in mezarını ziyaret edip dua ettiklerini söyledi.

Boztuğ, "Parti olarak Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde mağduriyete uğrayan masum, mazlum, mağdur bir yavrumuzun başına gelen bu olayı yüreğimizde hissettik. Yüce Allah, bu topraklarda yaşayan insanlara bir daha böyle bir vicdansızlık, insanlık dışı olayla karşılaştırmaması için dua ediyoruz." dedi.

Mevlana'nın Mesnevi eserindeki "İyi insan veya kötü insan yoktur. İnsan vardır, aynı insanın içinde hem iyilik, hem de kötülük vardır." sözüne atıfta bulunan Boztuğ, şöyle konuştu:

"Yüce Allah'tan dua edelim, eğitim, yargı ve adalet sistemimizde dua edelim ki insanın içinde zaten var olan kötülük minimize olsun, en aza insin ve insanımız içindeki iyilik duyguları güzellik duyguları ön plana çıksın. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi, 'Bizler 85 milyon Türk milleti olarak büyük Türkiye kiliminin desenleriyiz', hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Bu kilimin içerisindeki farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Türk milletinin zenginlikleri olarak görüyoruz."

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel

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