Üye Girişi
Haberler

BBP Genel Başkan Yardımcıları Hakkari'de İdam Talebini Yeniledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan yardımcıları Tevfik Eren ve Yaşar Sayan, Hakkari'de düzenlenen toplantıda 2018'de meclise sundukları idam kararıyla ilgili yeniden girişimlerde bulunacaklarını açıkladılar. Eren, idam cezasının, çocuklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarına karşı uygulanmasını istediklerini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan yardımcıları Tevfik Eren ve Yaşar Sayan, Hakkari'de partililerle bir araya geldi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonundaki programda konuşan Eren, 2 yıl önce de kente geldiklerini söyledi.

Kentin çok güvenli olduğunu gördüklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"2018'de meclisimize sunduğumuz idam kararıyla ilgili yaklaşık 3 milyon imza toplamıştık. Bu 3 milyon imzayı meclisimize sunduk. Bu imzaları idam kararı için topladık. Narin kızımız gibi 3 veya 5 yaşındaki çocuklarımızı katledenler için idam istiyoruz. Birincisi bu. İkincisi ise terörist olup polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit edenler için idam istiyoruz. İnşallah meclisimiz açıldığında tabi DEM Partisi hariç, teröre bulaşmış partiler hariç bütün parti gruplarını mecliste yeniden ziyaret edeceğiz. 2018'de meclise sunduğumuz 3 milyon imza ile yeniden idam kararının çıkması için elimizden geleni yapacağız."

Programa BBP İl Başkanı Yaşar Aktaş ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik Partisi Yerel Haberler İnsan Hakları Tevfik Eren Güvenlik Politika hakkari Güncel Hukuk

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Eylül Mamak, Gölbaşı, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi? 17 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Oğlak, İkizler, Akrep burcu yorumu! 17 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar? CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı? Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı? SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün?
title