BBP Genel Başkan Yardımcıları Hakkari'de İdam Talebini Yeniledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan yardımcıları Tevfik Eren ve Yaşar Sayan, Hakkari'de partililerle bir araya geldi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonundaki programda konuşan Eren, 2 yıl önce de kente geldiklerini söyledi.

Kentin çok güvenli olduğunu gördüklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"2018'de meclisimize sunduğumuz idam kararıyla ilgili yaklaşık 3 milyon imza toplamıştık. Bu 3 milyon imzayı meclisimize sunduk. Bu imzaları idam kararı için topladık. Narin kızımız gibi 3 veya 5 yaşındaki çocuklarımızı katledenler için idam istiyoruz. Birincisi bu. İkincisi ise terörist olup polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit edenler için idam istiyoruz. İnşallah meclisimiz açıldığında tabi DEM Partisi hariç, teröre bulaşmış partiler hariç bütün parti gruplarını mecliste yeniden ziyaret edeceğiz. 2018'de meclise sunduğumuz 3 milyon imza ile yeniden idam kararının çıkması için elimizden geleni yapacağız."

Programa BBP İl Başkanı Yaşar Aktaş ve partililer katıldı.