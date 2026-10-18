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BBP Genel Başkan Destici, Azerbaycan’ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü kutladı

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BBP Genel Başkan Destici, Azerbaycan’ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği, ortak tarihimizin ve kültürümüzün olduğu kadar ortak geleceğimizin de teminatıdır" dedi.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği, ortak tarihimizin ve kültürümüzün olduğu kadar ortak geleceğimizin de teminatıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Azerbaycan halkının bağımsızlık yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutladığını belirtti.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve bağımsızlık mücadelesine değinen Destici, "28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade ve dava arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesinin tarihi bir ifadesiydi. 18 Ekim 1991'de bağımsızlığın yeniden ilan edilmesi ise aradan geçen yetmiş bir yılın bu iradeyi ortadan kaldıramadığını bütün dünyaya göstermiştir" dedi.

Destici, Azerbaycan Türklerinin bütün baskılara ve tarihi acılara rağmen bağımsızlık iradesinden vazgeçmediğini vurguladı.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN ÖNCÜLERİNİ ANDI

Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele eden isimleri rahmet ve minnetle anan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle, Azerbaycan'ın bağımsızlık düşüncesinin öncülerinden Mehmet Emin Resulzade'yi, milli bağımsızlık mücadelesinin unutulmaz ismi merhum Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i, yine önceki Cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev'i ve istiklal uğruna fedakarlık gösteren bütün kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

"KARDEŞLİĞİMİZ ORTAK GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin önemine işaret eden Destici, "Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği, ortak tarihimizin ve kültürümüzün olduğu kadar ortak geleceğimizin de teminatıdır. Azerbaycan'ın bağımsızlığı bizim için yalnızca kardeş bir devletin milli bayramı değil, bütün Türk dünyasının ortak gururudur" değerlendirmesinde bulundu.

"AZERBAYCAN'IN İSTİKLALİ DAİM OLSUN"

Destici, Azerbaycan halkının Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutladığı mesajını şöyle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle kardeş Azerbaycan halkının 'Bağımsızlığın Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Azerbaycan'ın istiklali daim, bayrağı ebediyen göklerde olsun…"

Kaynak: ANKA
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