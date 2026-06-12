BBP'den Yazıcıoğlu davasında hakikat talebi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımız Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ile pilot Kaya İstektepe'nin şehadetine ilişkin hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve kamu vicdanının maddi gerçeklerle aydınlatılması yönündeki talebimiz ilk günkü kadar güçlüdür." ifadesini kullandı.

Bağcı, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine yönelik soruşturma dosyasının, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta yürütülen ana soruşturma dosyasının, yetkisizlik kararı sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini belirten Bağcı, sürecin partisi tarafından ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

Devam eden adli süreç ve soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmalarının şu aşamada mümkün olmadığını belirten Bağcı, şunları kaydetti:

"Ancak kamuoyunun ve teşkilatlarımızın şunu bilmesini isteriz ki, partimizin hukuk birimleri süreci yakından takip etmekte, dosyaya ilişkin her gelişme gerekli hukuki dikkat ve sorumluluk içerisinde değerlendirilmektedir. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımız Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ile pilot Kaya İstektepe'nin şehadetine ilişkin hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve kamu vicdanının maddi gerçeklerle aydınlatılması yönündeki talebimiz ilk günkü kadar güçlüdür. Büyük Birlik Partisi olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu, kamuoyunu gerekli görülen aşamalarda bilgilendirmeye devam edeceğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız."