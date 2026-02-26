Haberler

BBDSO viyola sanatçısı Arcan İsenkul'u konuk etti

Güncelleme:
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, viyola sanatçısı Arcan İsenkul'u ağırladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, İsenkul ünlü eserleri seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde viyola sanatçısı Arcan İsenkul'u ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Konserde sahne alan viyola sanatçısı Arcan İsenkul "Der Schwanendreher" ve "Bir Sergiden Tablolar" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Arcan İsenkul, Cemi'i Can Deliorman ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
