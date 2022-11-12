Bazı telefonlara neden SMS gelmedi? AFAD başkanı merak edilen soruyu yanıtladı

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı. Tatbikat esnasında vatandaşların telefonlarına bildirim gelirken bazı vatandaşlara gelmedi. Yaşanan aksaklıkla ilgili konuşan AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, "Telefonların bazı ayarlarının yapılması gerekiyor. Mesajların gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda Simas bildirim butonları var. Bu buton aktif olmalı" dedi.

Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında vatandaşlara SMS gönderilirken, bazı vatandaşlar bu SMS'leri almadıklarını belirtti. Bunun üzerine AFAD başkanından konuyla ilgili açıklama geldi.

"SİMAS BİLDİRİM BUTONU AKTİF OLMALI"

Başkan Sezer yaşanan SMS sorunu ile ilgili "Telefonların bazı ayarlarının yapılması gerekiyor. Mesajların gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda Simas bildirim butonları var. Bu butonun aktif hale getirilmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz bu uygulamanın aktif hale getirilmesi." şeklinde konuştu.

BAKAN SOYLU: AFET BÖLGESİ OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan tatbikat ile ilgili "Bu gelen mesajın kendine ait uyarı sesi var. Elbette biraz insanı etkileyen bir ses. Japonya bu tatbikatları her yıl yapıyor. Basit ve kısa, yapılabilecek, farkındalık oluşturabilecek bir şekilde yaptık. Allah afet vermesin. Ama bu ülkenin bir afet bölgesi olduğunu unutmamak gerek. Deprem için toplanma alanlarımız da hazır. Arama kurtarma ekiplerimiz de akredite" dedi.

İşte AFAD'ın telefonlara gönderdiği SMS: