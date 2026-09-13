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Bayrampaşa'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Bayrampaşa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Bayrampaşa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Metris Kavşağı TEM Bağlantı yolunda aynı istikamette ilerleyen 5 otomobil ile hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada hafif yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Araç sürücülerinden Serdar Doğan, önündeki arabanın durması üzerine frene bastığını ve arkasından gelen araçların birbirine çarptığını söyleyerek, "Bir anda oldu, hepsi saniyelikti." dedi.

Kaynak: AA
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