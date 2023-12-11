Bayrampaşa'da Teknoloji ve Bilişim Lisesi Açılacak

Bayrampaşa Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Teknoloji ve Bilişim Lisesi için ön protokol görüşmesi yapıldı. Belediye Başkanı Atila Aydıner, gençleri teknoloji yüzyılına hazırlamak amacıyla lisenin açılacağını duyurdu.

Bayrampaşa'da açılması planlanan Teknoloji ve Bilişim Lisesi için Bayrampaşa Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ön protokol görüşmesi gerçekleştirildi.

Bayrampaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atila Aydıner, gençleri "teknoloji yüzyılı"na hazırlamak amacıyla ilçeye Teknoloji ve Bilişim Lisesi açılacağının müjdesini verdi.

Bu kapsamda, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur ile ön protokol yapmak üzere görüşmeler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydıner, geleceğin teknoloji ve bilim insanlarının ilçelerinde yetişeceğini kaydetti.

Aydıner, liseyle ilgili verdiği bilgide, "Lisemizde robotik kodlama, siber güvenlik yazılım, yapay zeka, insansız araçlar, havacılık, uzay ve dron teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda eğitim verilecek. Modern imkanlarla yetişecek gençlerimiz Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.