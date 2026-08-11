Bayrampaşa'da Sinyal Kesiciyle 200 Bin Lira Çalan Şüpheli Tutuklandı

Bayrampaşa'da sinyal kesici cihaz kullanarak kapılarının kilitlenmesini engellediği araçtan 200 bin lira çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos'ta Bayrampaşa'daki iş merkezinin önünde park halindeki araçtan 200 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelinin araç kapılarını sinyal kesici cihaz kullanılarak kilitlenmesini engellediği, ardından hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği belirlendi.

Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen Gürcistan uyruklu şüpheli G.K. ve Fatih'te otelde birlikte konakladığı M.K. ile gözaltına alındı.

Aramalarda, 1 sinyal kesici cihazla hırsızlık eyleminden elde edildiği değerlendirilen 1400 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün aracını park edip uzaklaşmasının ardından olay yerine gelen şüphelinin bir süre bekledikten sonra hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği görülüyor.

Kaynak: AA