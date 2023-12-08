Bayrampaşa'da Millet Bahçesi İnşası Tamamlanıyor

Bayrampaşa'da eski Pancar Motor Fabrikası alanına 45 bin metrekarelik millet bahçesinin inşası tamamlanmak üzere. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, betona değil yeşile ve geleceğe yatırım yaptıklarını belirterek, bu projenin bölge halkının yaşamına renk katacağını ve gelecek kuşaklara güzel bir miras olacağını söyledi.

Bayrampaşa'da eski Pancar Motor Fabrikası alanına 45 bin metrekarelik millet bahçesinin inşasında sona yaklaşıldı. Konu ile ilgili Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, betona değil yeşile ve geleceğe yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu projeyi belediyemizin 'ustalık eseri' olarak görüyoruz. Millet bahçesi bölge halkının yaşamına renk katacak, gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olacak. Bayrampaşa da bu millet bahçesiyle anılır duruma gelecek" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile kenti güzelleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bayrampaşa'nın kimliğine yaraşır biçimde millet bahçesi inşa ederek, betona değil yeşile ve geleceğe yatırım yaptık. Vatandaşlarımızın keyifle zaman geçirebileceği millet bahçemizde adeta yok yok. Birçok özeliği ile bölgeye ve İstanbul'a nefes aldıracak dev parkın inşaatı büyük oranda tamamlandı. İnşallah çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"ERBAKAN'IN MİRASINA SAHİP ÇIKTIK"

Aydıner, millet bahçesinin hikayesinin, yerli ve milli duygularla, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kurduğu Pancar Motor Fabrikası ile başladığını vurgulayarak "Kapısına kilit vurulan fabrika uzun yıllar kaderine terk edildi. Daha sonra bu büyük alan yüzlerce konut yapılarak betona dönüştürülmek istendi. Ancak biz buna geçit vermedik, Erbakan'ın mirasına sahip çıktık. Bölgenin Bayrampaşa'ya nefes aldıracak yeşil alan olarak değerlendirilmesi için büyük bir mücadele verdik. Hamdolsun, bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

"GELECEK KUŞAKLARA ÇOK GÜZEL BİR MİRAS OLACAK"

Aydıner, "Bu projeyi belediyemizin 'ustalık eseri' olarak görüyoruz. Millet Bahçesi bölge halkının yaşamına renk katacak, gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olacak. Bayrampaşa da bu Millet Bahçesiyle anılır duruma gelecek. Kentimiz ve halkımız için hayırlı olsun" dedi.

BİYOLOJİK GÖLET VE KURU HAVUZ BULUNUYOR

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesindeki eski Pancar Motor Fabrikası alanında inşa edilen Bayrampaşa Millet Bahçesi, sosyal donatı alanları sahip. Tematik bahçelerle donatılan park; çocuk oyun alanları, etkinlik ve pilates alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru gibi ziyaretçilerin aileleri ile vakit geçirebileceği özellikler içeriyor. Zemin altına 200 araçlık otoparkı bulunan bahçede biyolojik gölet ve kuru havuz da bulunuyor. Müze, kütüphaneler, çim amfiler, millet kıraathanesi ve gül bahçesi gibi alanlar da bahçenin doğal ambiyansına eşlik ediyor.