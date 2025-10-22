Bayrampaşa'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Kişiye Soruşturma

Bayrampaşa'da kendisini polis olarak tanıtarak metro istasyonunda vatandaşlarla tartışan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocatepe Metro İstasyonu'nda 20 Ekim'de gece kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan alkollü U.B'nin (32) vatandaşlarla tartıştığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şüpheli U.B. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.