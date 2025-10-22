Haberler

Bayrampaşa'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Kişiye Soruşturma

Bayrampaşa'da Kocatepe Metro İstasyonu'nda kendisini polis olarak tanıtan alkollü bir kişi, vatandaşlarla tartıştığı için gözaltına alındı. Hakkında 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bayrampaşa'da kendisini polis olarak tanıtarak metro istasyonunda vatandaşlarla tartışan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocatepe Metro İstasyonu'nda 20 Ekim'de gece kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan alkollü U.B'nin (32) vatandaşlarla tartıştığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şüpheli U.B. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
