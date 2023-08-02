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Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! Bodrum katta mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar

Güncel Haberler

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler zamanla yarışırken bodrum katta mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı, 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan iş merkezinin bodrum katında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı, 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı. Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk görüntüler:

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

oralarda gençliğim geçti ben işe başladığımda oralar bomboş araziydi akaryakıtta 1997de fahiş vergilerin başladığı zamanlara kadar doğalgaz varken bile işlerimiz arttı eksilmedi oradakilerin çoğu müşterimdi altmış yaşındayım vergiler tüp işini bitirmese yine işime devam ederdim nasıl olsa hamallığa alışmışım bundan hiç şikayet etmiyorum ama giden gelen sırtımıza biniyor bir o zoruma gidiyor

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