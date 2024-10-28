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Bayrampaşa'da Gizli Fotoğraf Çekme Olayı: Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Yakalandı

Bayrampaşa'da Gizli Fotoğraf Çekme Olayı: Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Yakalandı
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Bayrampaşa'da, bir kafede oturan T.Ö. adlı şahıs, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çekti. Durumu fark eden diğer müşterilerin tepkisi üzerine kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanarak dövüldü ve polis tarafından gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da, bir kafede arkadaşıyla birlikte oturan T.Ö., karşı masada oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çekti. Durumu fark eden diğer müşteriler, 2 arkadaşa tepki gösterdi. İkili kısa bir süre sonra kaçmaya çalıştı. Bir grup vatandaş tarafından yakalanan T.Ö. darbedilerek polise teslim edildi.

Olay, 27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti. Durumu fark eden diğer müşteriler, iki şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.Ö., ve H.M., kafeden ayrıldı. Bazı vatandaşlar şüphelileri bir süre kovaladı. Şüphelilerden T.Ö. kendisini kovalayan bir grup tarafından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı. Grup, T.Ö.'yü darbedip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri T.Ö.'yü gözaltına aldı. Polisin kaçan H.M.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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