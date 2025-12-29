Haberler

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da aralarında olduğu 4 şüpheli, Bayrampaşa Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri başladı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
500

