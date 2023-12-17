Üye Girişi
Haberler

Bayrampaşa Belediyesi Yeni Hayvan Barınağı İnşa Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sokak hayvanları için yeni bir barınak inşa ettiklerini açıkladı. Barınakta muayene, röntgen, laboratuvar ve ameliyat hizmeti verilecek. İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sokak hayvanları için yeni bir barınak inşa ettiklerini açıkladı. Cevatpaşa Mahallesi Kıyı Sokak'ta bin metrekarelik bir alanda inşası devam eden hayvan barınağında muayene, röntgen, laboratuvar ve ameliyat hizmeti verilecek. Klinik ve barınak olmak üzere iki alandan oluşan merkezin inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Aydıner, "Yaşamak güzeldir ama can dostlarımızı yaşatmak daha güzeldir" dedi.

Cevatpaşa Mahallesi Kıyı Sokak'ta yapımı devam eden hayvan barınağıyla iligli bilgi veren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Köpekler için alttan ısıtmalı kafesler, hasta kediler için ise özel bölümler yer alacak. Yaşamak güzeldir ama can dostlarımızı yaşatmak daha güzeldir. Sokak hayvanlarımızı seviyoruz onlar için yepyeni bir yuva inşa ediyoruz. Tüm mücadelemiz onlara yeni bir hayat, sıcacık bir yuva için" diye konuştu.

"CAN DOSTLARIMIZ İÇİN EN İYİ KORUYUCU AİLE BİZ OLACAĞIZ"

Aç ve evsiz olmanın her canlı için çok zor olduğuna vurgu yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, koruyucu aile programının önemine dikkat çekerek "Can dostlarımız için en iyi koruyucu aile biz olacağız. Çünkü sevgiyi en çok onlar hak ediyor. Bazen küçük şeyler kalbinizde daha fazla yer kaplar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atila Aydıner Bayrampaşa Haberler

Bakmadan Geçme

Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title