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Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 78 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

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Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 78 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 78 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli yer aldı. Şüpheliler hakkında; 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'imar kirliliğine neden olma', 'çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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