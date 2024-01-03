Bayrampaşa Belediyesi Arşiv Bölümünde Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor
Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, Bayrampaşa Belediyesi'ne ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında binadakiler tahliye edildi ve dumandan etkilenen kişilere müdahale edildi. İtfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.
Bayrampaşa Belediyesinin arşiv bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaparken, binadakiler tahliye edildi.
Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edildi.
Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.