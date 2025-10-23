Haberler

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili Seçimi 26 Ekim'de Yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi için meclisin 26 Ekim'de toplanacağını duyurdu. Başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan açıklamada, meclis üyelerinin yeni bir başkan vekili seçeceği belirtildi.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi için belediye meclisinin 26 Ekim Pazar günü toplanmasının uygun görüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'Hakkında rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim KAHRAMAN Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 09/10/2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21/09/2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22/10/2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu

Turnayı yine gözünden vurdu
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.