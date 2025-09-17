Haberler

Bayrampaşa Belediye Başkanı Rüşvet Suçlamasıyla Görevden Uzaklaştırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçları nedeniyle tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu görevden uzaklaştırdı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değişimiyle gündeme gelmişti: Son hali dikkat çekti

Annesini bütün Türkiye tanıyor! Cinsiyet değiştirdi, işte son hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Seçilmezseniz sponsorluklarınız devam edecek mi?' sorusuna Ali Koç'tan bomba yanıt

"Seçilmezseniz sponsorluklar devam edecek mi?" sorusuna şok yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.