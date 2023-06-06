Bayramiç Belediyesi Personeli Dünya Çevre Günü'nde Temizlik Yaptı

Bayramiç Belediyesi personeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Örenli Göleti çevresinde temizlik yaptı. Başkan Yardımcıları Ahmet Karadeniz ve Hasan Ferdi Yılmaz ile birlikte çöp toplayan ekip, çevre temizliğinin önemine dikkat çekti.

Bayramiç Belediyesi personeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Örenli Göleti çevresinde temizlik yaptı.

Dünya Çevre Günü'nde, Bayramiç Belediyesi personeli, Başkan Yardımcıları Ahmet Karadeniz ve Hasan Ferdi Yılmaz ile birlikte piknik alanı Örenli Göleti çevresinde çöp topladı.

Etkinlik sonrasında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, çevre temizliğinin önemine değinerek "Çevre konusunda her birimiz duyarlı olmalıyız. En iyi temizlik kirletmemektir. Bu bilinç erken yaşlarda edinilir. Özellikle çocukları ve gençleri çevre temizliğiyle ilgili bilinçlendirmek ve toplumda bir farkındalık yaratmak çok önemlidir. Bu konuda yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yardımcısı Hasan Ferdi Yılmaz ise "Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve bu nedenle uğrak bir yer olan Örenli Göleti'miz, maalesef kirletiliyor. Çöp toplamak göreviniz olmayabilir ancak çevreyi kirletmemek, yere çöp atmamak en önemli sorumluluklarınızdan biridir. Her birimiz doğaya, çevreye saygılı davranmalıyız" diye konuştu.