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Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan Özgür'ün beyin ölümü gerçekleşti

Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan Özgür'ün beyin ölümü gerçekleşti

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İZMİR'den bayram tatili için ailesinin yanına Ordu'ya gelen Özgür Öztürk'e (30) yolda kamyonet çarptı.

İZMİR'den bayram tatili için ailesinin yanına Ordu'ya gelen Özgür Öztürk'e (30) yolda kamyonet çarptı. Öztürk'ün, bugün, beyin ölümü gerçekleşti.

Kaza, 23 Nisan'da, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatili için İzmir'den ailesinin yanına gelen Özgür Öztürk'e, yoldan karşıya geçerken T.A. (33) idaresindeki 52 ACD 159 plakalı kamyonet çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öztürk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tüm müdahalelere rağmen Öztürk'ün, bugün, beyin ölümü gerçekleşti. Kazanın ardından gözaltına alınan T.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Özgür Öztürk İzmir Güncel Haberler

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