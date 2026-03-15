Haberler

Aksaray'da Şarampole Devrilen Otomobilde Hayatını Kaybeden Çift Toprağa Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bayram tatiline giderken şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Zeliha ve Ömer Koç'un cenazesi Acıgöl ilçesinde toprağa verildi. Yaralanan 4 çocuğunun tedavileri sürüyor.

AKSARAY'da bayram tatiline giderken şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Zeliha Koç (36) ile eşi Ömer Koç (38), Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde toprağa verildi. Yaralanan çiftin 4 çocuğunun tedavileri ise sürüyor.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun Yalman köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ömer Koç yönetimindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü baba Ömer Koç'un öldüğü belirledi. Yaralanan eşi Zeliha Koç, oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeliha Koç da kurtarılamadı. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Ömer Koç ve Zeliha Koç'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy köyüne getirildi. Koç çifti için Tepeköy Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye çiftin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zeliha ve Ömer Koç, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Çiftin 4 çocuğunun tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

