Haberler

Sağlık Müzesi'nde bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Sağlık Müzesi'nde bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde 11 bin 320 kişi tarafından ziyaret edildi. 340 yabancı turistin de yer aldığı ziyaretlerde en yoğun gün 29 Mayıs oldu. Müzede Yıldız Moran sergisi ve 12 dilde interaktif rehber hizmeti sunuluyor.

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni Kurban Bayramı tatili süresince 11 bin 320 kişi ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 günlük tatil döneminde müzede ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Müzeyi ziyaret edenler, Darüşşifa, Tıp Medresesi ve İmaret bölümlerini gezdi.

Bayram tatili süresince müzeyi 340 yabancı ziyaretçi de ziyaret etti. En yoğun gün ise 3 bin 43 ziyaretçiyle 29 Mayıs oldu.

Müzede, Edirne Bienali kapsamında Türkiye'nin ilk kadın fotoğrafçılarından Yıldız Moran'ın eserlerinden oluşan sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ziyaretçiler ayrıca külliye içerisinde yer alan camiyi gezme imkanı buluyor.

Müzede 12 dilde hizmet veren interaktif gezi rehberi de kullanıma sunuluyor.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası

Süper Lig devinden Lewandowski bombası
İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Komşuda kalemler art arda kırıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
31 yaşındaki tıbbi sekreter evinde ölü bulundu

İhbar üzerine eve giren polis korkunç manzarayla karşılaştı
Sakatlanan oyuncuyu taşıyan ambulans, başka bir futbolcuya çarptı

Dün geceye damga vuran görüntü
Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu

Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş

Piyasalar kırmızıya döndü! İki haftalık yükseliş sona erdi