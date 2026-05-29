Başkentte bayram tatilinde park ve mesire alanlarında yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, Mogan Gölü, Mavi Göl, mesire alanları ve parklarda aileleriyle piknik yapıp yürüyüş ve bisiklet gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından birçok kişi, tatil bölgelerine ya da memleketlerine gitmeyi tercih etti.

Tatili Ankara'da geçirenler ise Mogan Gölü ile Mavi Göl'ün yanı sıra mesire alanları ve parklara gitti. Vatandaşlar, piknik alanları ve parklarda aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Piknik yapan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binen vatandaşlar, tatilin tadını çıkardı. Çocuklar oyun alanlarında vakit geçirirken, bazı vatandaşlar da göl kenarında dinlenmeyi seçti.

Konya'dan ailesi ile Ankara'daki akrabalarını ziyarete geldiğini ifade eden Ali Gedik, "Hep birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Maksat zaten birlikte paylaşmak, yemek. O zaman güzel oluyor her şey, bayramın manası da zaten birlikte olmak. Nice bayramlar diliyoruz." diye konuştu.

Kurban etini tükettiklerini belirten Artvinli Murat Keskin de "Memlekete gidemeyince memleket hasretini burada gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
