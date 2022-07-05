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Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava raporuna göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 9 Temmuz tarihinde İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 23 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar bayramın ikinci gününde de devam edecek.

Türkiye 9 günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yayınlanan hava durumu tahmin raporlarına göre bayramın ilk 2 günü olan 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde pek çok ilde şiddetli yağış bekleniyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ 23 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz 'da 23 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Bu iller ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu olarak sıralanıyor.

Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor

YAĞIŞLAR İKİNCİ GÜN DE DEVAM EDECEK

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sağanak yağmurun etkili olacağı il sayısı artıyor .Yoğun yağışlar yurdun Kuzey Batı ve Kuzey kesimlerinde etkili olacak.

Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Sağanak Yağmur Kurban Bayramı İstanbul Güncel Haberler

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