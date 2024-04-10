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Bayram geleneği çocukların yüzünü güldürdü

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Bayram geleneği çocukların yüzünü güldürdü

DÜZCE - Düzce'de bayram namazında camiye giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Bayram geleneği çocukların yüzünü güldürdü.

Yığılca Çiftlik köyünde sabah bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı Ercan Kaya, Köy imamı Mehmet Hamza Dolgun'un öncülüğünde tüm köylülerin destek verdiği harçlık organizasyonunda çocukların tebessümü gözlerine yansıdı. Bayramlarda paylaşmanın önemine vurgu yapan köy muhtarı Ercan Kaya, "Köyümüzde gelenek haline getirdiğimiz bayram harçlıklarımızı dağıttık. Karınca kararınca topladığımız ücretleri zarfladık ve çocuklara dağıttık. Örnek olması açısından ise videoya çektik. İnşallah başka yerlerde de benzeri çalışmalar yapılarak, bayramlarda paylaşmanın ruhu en iyi şekilde yaşatılmış olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ercan Kaya Düzce Yaşam Güncel Haberler

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