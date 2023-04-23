Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bayram dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşım rahat

Bayram dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşım rahat

Güncel Haberler

BOLU'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.

BOLU'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Tatilciler, Anadolu Otoyolu'nda trafiğe takılmadan rahat ilerledi. Güzergahta görev alan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Bayram tatilinin kısa olması sebebiyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Anadolu Otoyolu Ramazan Bayramı Bolu Güncel Haberler

title