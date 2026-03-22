Antalya-Konya kara yolunda bayram yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Antalya-Konya karayolunda yoğun trafiğe neden oldu. Akseki-Seydişehir arasındaki yolda araç kuyrukları oluşurken, dinlenme tesislerinde de hareketlilik yaşandı.
Ramazan Bayramı tatilinden dönenler, Antalya- Konya kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Bayram tatilinin son gününde dönüşe geçenler, Antalya-Konya kara yolunun Akseki- Seydişehir arasındaki bölümünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Murtiçi mevkisindeki çift şeritli yolda araç kuyrukları oluştu.
Yol güzergahında bulunan dinlenme tesislerinde de hareketlilik gözlendi. Elektrikli araç şarj istasyonlarında yoğunluk yaşandı.
Trafik ekipleri, karadan ve havadan denetimlerini sürdürürken, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.