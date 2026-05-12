Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tarifesi uygulanacak

GESTAŞ AŞ, Kurban Bayramı nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yeni sefer tarifesi uygulayacak. 23-31 Mayıs tarihleri arasında yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlenecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Gökçeada ve Bozcaada hattında, Kurban Bayramı dolayısıyla yeni sefer tarifesi uygulayacak.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 23-31 Mayıs'ta, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yaşanması beklenen yoğunluk dolayısıyla bayram tarifesi uygulanacağı belirtildi.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacak.

Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 ve 23.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye de 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'de seferler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Burak Akay
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Yalçın:

Adalar arası ulaşım sorun çıkarmadan aksın ?? Bayram döneminde emniyeti ve düzeni sağlamak kritik önemde ?? Yoğunluktan doğacak kaos ve kanunsuzluğa karşı sıkı denetim yapılmalı ??

Haber YorumlarıSaygın Ateş:

Mübarek bayram döneminde insanlarımız ailelerine kavusacak inşallah. Bu sefer tarifesi çok güzel bir düşünce. Allah'ın inayeti ile herkes güvenle gidip gelecek. Dini değerlerimizi yaşamak için gerekli imkanlar sağlanması lazım.

Haber YorumlarıTuba Sezen:

Atatürk'ün cumhuriyet idealleri doğrultusunda modern ulaşım hizmetleri çok önemli. Adalarımızla olan bağlantı güçlenecek. Bayram döneminde bu düzenlemeler iyi olmuş. Halkın rahat seyahat etmesi gerekir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

