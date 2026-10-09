Bayraklı Belediyesi soruşturmasında Sandal dahil 43 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İZMİR'in Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun da aralarında bulunduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçları kapsamında Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz salı günü İzmir merkezli Ankara, Elazığ ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

43 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U., Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile Serdar Sandal'ın oğlu Y.S.'nin de bulunduğu 43 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı