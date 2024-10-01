Üye Girişi
Haberler

Baykar'ın İnşa Ettiği Deprem Konutlarında Yaşam Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde Baykar tarafından inşa edilen 19 blok 352 konut, depremzede ailelerin yeni yuvası oldu. Erkan Uysal ve ailesi, yeni evlerinde sıcak, rahat ve huzurlu bir yaşam başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Teknoloji devi Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarında yaşam başladı

Yeni yuvasına kavuşan Erkan Uysal : "Yeni evimiz sayesinde kışları sıcak, rahat ve huzurlu olacak"

Depremzede Vatandaş Tuğba Uysal: "Baykar grubuna bu konutu yaptığı için teşekkür ederiz"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde teknoloji devi olan Baykar tarafından inşa edilen 19 blok 352 konuttan oluşan deprem konutlarında yaşam başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Bölgenin yeniden ihyası ve inşası için hayırsever vatandaşlarda devlet tarafından yürütülen çalışmalara destek olmuştu. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde teknoloji devi Baykar'da 19 bloktan oluşan 352 konutun inşası için çalışmalara başlamıştı. Gece, gündüze ve 7 gün 24 saat süren çalışmaların neticesinde geçtiğimiz günlerde Baykar tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmişti. Evinin anahtarını teslim alan Uysal, ailesi Baykar tarafından inşa edilen konutlarda yaşamaya başlayan ilk aile oldu.

"Sıcak yuvamızda ailemizle beraber Allah'ın izniyle çok daha güzel günlerimiz olacak"

Baykar tarafından inşa edilen deprem konutunda yaşayan Erkan Uysal, "6 Şubat depreminden biz de etkilendik ve yakın çevremizdekileri de kaybettik. 6 Şubat'taki felaketi bütün Dünya ve Türkiye'ye gördü. Bu depreminin altından kalkmak kolay değildi. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızla beraber bize Hatay'ımızı ayağa kaldırmaya çalıştılar ve hala da çalışıyorlar. Çok şükür şu anda ben konteynerde kalıyordum ve şu anda bize çekilişte BAYKAR konutlarında konut çıktı. Konutumuz çok güzel. Yeni evimiz sayesinde kışları sıcak, rahat ve huzurlu olacak. Herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Sıcak yuvamızda ailemizle beraber Allah'ın izniyle çok daha güzel günlerimiz olacak" dedi.

"Evlerin sağlam olduğuna inanıyoruz çünkü yapım aşamasında birebir gördük"

Yeni mutfağında şehrinin yöresel yemeklerini yaptığını ifade eden Tuğba Uysal, "Bu konut gayet kullanışlı oluyor. 3 çocuğuma ve bize yeterli geliyor. Yeni mutfağımda yöresel yemeklerimizi rahat rahat yapıyoruz. İnşallah artık yıkım olmayacak. Evlerin sağlam olduğuna inanıyoruz çünkü yapım aşamasında birebir gördük. Güvende olduğumuzu hissediyoruz. Yeni evim hoşuma gitti. Çocuklarım için yeterli çalışma masalarını koyabildim ve çok rahat sığdık. BAYKAR grubuna bu konutu yaptığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Baykar'ın İnşa Ettiği Deprem Konutlarında Yaşam Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel

Yerel Haberler Erkan Uysal Teknoloji Antakya Deprem Güncel Yaşam Hatay

İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular

 Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı

Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Ekim hangi burç? Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor? BİM AKTÜEL KATALOĞU 1 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 1 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın yükseldi mi, ne kadar? 1 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Son dakika: Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı? Kobra Murat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi! Söylemezsem Olmaz CANLI izle! Söylemezsem Olmaz canlı yayın! 1 Ekim Söylemezsem Olmaz bugünkü bölümü HD izle! Kızıl Goncalar Cüneyd'e ne oldu? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 1 EKİM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Samet Şeker olayında son durum nedir? Kızıl Goncalar Meryem ölecek mi? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? VGM 2024-2025 BURS BAŞVURU EKRANI! VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihi Burak Yılmaz istifa mı etti? Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz neden istifa etti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });