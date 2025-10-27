Haberler

Bayındır'da Öğrencilere Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

Güncelleme:
Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seminerde uyuşturucu ile mücadele, madde bağımlılığı ve yasal durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri düzenlendi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulda öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Seminerde narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu satılan ve kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarındaki yasal durum konularında bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
