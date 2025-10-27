Bayındır'da Öğrencilere Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri düzenlendi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulda öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Seminerde narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu satılan ve kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarındaki yasal durum konularında bilgiler verildi.