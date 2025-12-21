Haberler

İzmir'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldüğü kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayda Ahmet Süz hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cami Mahallesi Fabrika Yolu Sokak'ta 19 Aralık'ta Ahmet Süz'ün (38) darbedilerek öldürülmesine yönelik polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. (24) ve kardeşi B.Ç. (23) sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, H.Ç. ve R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi de ifadelerinin alınması sonrasında serbest kaldı.

Olay

Cami Mahallesi Fabrika Yolu Sokak'ta 19 Aralık'ta Ahmet Süz (38) ile bir grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda darp sonucu yaralanan Süz, kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
