Bayburt Üniversitesi Endonezya'da tanıtıldı

Güncelleme:
Bayburt Üniversitesi, Endonezya'daki IDN Boarding School'da üniversite ve Bayburt'u tanıttı. Endonezyalı öğrencilere eğitim fırsatları hakkında bilgiler verildi. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu çalışmaların uluslararası görünürlüğü artıracağını belirtti.

Bayburt Üniversitesince Endonezya'da kent ve üniversiteye ilişkin tanıtım faaliyeti yapıldı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Endonezya'nın seçkin eğitim kurumlarından IDN Boarding School'da gerçekleştirilen tanıtım programında üniversite ve Bayburt'un öğrencilere kapsamlı şekilde tanıtıldığı belirtildi.

Toplantıda, Endonezyalı öğrencilerin Bayburt Üniversitesinde eğitim alabilmeleri için başvuru ve kabul koşulları, akademik programlar ile uluslararası öğrencilere sunulan imkanların ayrıntılı şekilde aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Endonezya'daki temasların Bayburt Üniversitesinin uluslararası görünürlüğünü artırma ve yeni öğrenci pazarlarına açılma hedefleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Türkmen, ilerleyen dönemde Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya'dan gelecek öğrencilerle üniversitenin akademik ve kültürel çeşitliliğinin daha da güçleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
