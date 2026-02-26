Haberler

Bayburt'ta eğitime kar engeli

Bayburt'ta devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilik, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
