Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Yenilenme Üniversitesi Projesi Başlatıldı

Bayburt'ta Yenilenme Üniversitesi Projesi Başlatıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 55 yaş üstü bireylerin sağlıklı yaşlanmalarını desteklemek amacıyla 'Yenilenme Üniversitesi' projesi hayata geçirildi. Proje, bilgi ve becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Bayburt'ta sağlıklı yaşlanmayı destekleyen "Yenilenme Üniversitesi" projesi başlatıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Zamana Yenilmiyoruz, Yenileniyoruz" sloganıyla hayata geçirilen projenin özellikle 55 yaş üstü bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Nihat Kaya arasında protokol imzalandı.

Proje koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Özge Esgin, katılımcılara bilgi sundu.

Başvuruların, 4 Ekim'e kadar Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel

Yerel Haberler Bayburt Eğitim Sağlık Güncel

Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

Ankara'dan havalanan uçak, iniş sırasında çamura saplandı
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });