Kıbrıs gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Eşref Kabak'ın cenazesi toprağa verildi.

Bayburt Devlet Hastanesi morgundan alınan Kabak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Şehit Oktay Altuntaş Camisi'ne getirildi.

Kabak'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kabak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Ahmet Evren Kızılarılı, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.