Haberler

Kıbrıs gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Eşref Kabak, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene vali, belediye başkanı ve askeri yetkililer katıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Eşref Kabak'ın cenazesi toprağa verildi.

Bayburt Devlet Hastanesi morgundan alınan Kabak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Şehit Oktay Altuntaş Camisi'ne getirildi.

Kabak'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kabak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Ahmet Evren Kızılarılı, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Şanlıurfa'dan Türkiye birincisi çıktı! İşte okumak istediği bölüm

Şanlıurfa'dan Türkiye birincisi çıktı! İşte okumak istediği bölüm
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken 'Çarşaf' paylaşımı

28 Şubat ruhu yeniden hortladı! Yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

"Kardeşimi kavurma yaptılar"
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler

Galatasaray'da isyan! Milyonlarca taraftar resmen harekete geçti