Haberler

Bayburt'ta midesinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından midesinde 571 gram sentetik uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Tedavi için hastaneye götürülen zanlının midesinden uyuşturucu haplar çıkarıldı.

Bayburt'ta midesinde 571 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu M.M'ye üst araması yaptı.

Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheliye yapılan tetkiklerde, midesinde ve bağırsaklarında kapsül halinde haplar bulunduğu belirlendi.

Zanlının midesinden tıbbi müdahaleyle 571 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın