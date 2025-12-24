Bayburt'ta midesinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Bayburt'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından midesinde 571 gram sentetik uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Tedavi için hastaneye götürülen zanlının midesinden uyuşturucu haplar çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu M.M'ye üst araması yaptı.
Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheliye yapılan tetkiklerde, midesinde ve bağırsaklarında kapsül halinde haplar bulunduğu belirlendi.
Zanlının midesinden tıbbi müdahaleyle 571 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel