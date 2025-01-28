Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Bayburt'ta narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.K.’nin elindeki pakette gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.K'nin elindeki pakette arama yaptı.
Aramada, karton kutudaki yiyeceklerin arasına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel