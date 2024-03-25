Bayburt'ta Onbeşi Geleneği Devam Ediyor

Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği kapsamında belediye tarafından çocuklara ikramda bulunuldu.

Belediye ekipleri iftarın ardından mahalle mahalle dolaşarak kentin dört bir yanında çocuklara kuruyemiş ve şeker dağıttı. Belediye başkanı Hükmü Pekmezci de ekiplere eşlik ederek çocuklarla bir araya geldi.

Pekmezci, gazetecilere, asırlardan beri devam eden geleneğin yaşatılmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Bu geleneği her geçen gün artan bir şevkle devam ettirmek için gayret ettiklerini dile getiren Pekmezci, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız Ramazanın bu güzelliğini komşularıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla paylaşmak için onbeşi topluyorlar. Bu yıllardan beri bu şekilde devam ediyor. Bayburt Belediyesi olarak bu geleneğin devamı için elimizden geleni yapmayı ve bu mutluluğu çocuklarımızla yaşamayı arzu ediyoruz. Bugün burada gördüğünüz gibi çocuklarımız onbeşilerini aldılar, mutlular. İnşallah nice onbeşileri sağlık içinde birlikte paylaşırız."