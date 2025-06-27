Bayburt'ta 'Modern Arıcılık Teknikleri' ve 'Dijital Bağımlılık' Programı Düzenlendi

Bayburt'ta 'Modern Arıcılık Teknikleri' ve 'Dijital Bağımlılık' Programı Düzenlendi
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Bayburt Üniversitesi ve YÖK işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, modern arıcılık ve dijital bağımlılık konularında bilgi verildi. Katılımcılar uzmanlara sorular sorarak bilgilendi.

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle "Modern Arıcılık Teknikleri" ve "Dijital Bağımlılık" konulu program düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Bayburt Üniversitesince Tuzcuzade Mahalle Odası'nda düzenlenen etkinlikte, Doç. Dr. Yaşar Erdoğan modern arıcılık, Doç. Dr. Gökhan Kömür ise dijital bağımlılık konusunda bilgi verdi.

Vatandaşlar hem dijital bağımlılık hem de kentteki tarım uygulamalarına ilişkin sorular sorarak uzmanlardan yanıt aldı. Her yaştan dinleyicinin ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara, üniversitenin Tarım ve Hayvancılık Uygulama Alanı'nda üretilen ürünler ikram edildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ümit Öz, AA muhabirine, ülke genelinde başlatılan Bilim Kafe etkinliğine Bayburt Üniversitesinin de dahil olduğunu söyledi.

İki farklı konuda uzman akademisyenlerin değerli bilgiler paylaştığını anlatan Öz, "Burada hem katılımcıları bilgilendirmenin yanı sıra üniversitemizin ürünlerini de onlarla buluşturduk. Amacımız sokakta, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek bilimsel çalışmaları onlarla buluşturmak." diye konuştu.

Katılımcılardan Talat Saka ise mahalle kültürünün yaşatıldığı bir ortamda böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, etkinliğin keyifli ve bilgilendirici geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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