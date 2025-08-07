Bayburt'ta Mezarlık Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Bayburt Belediyesi, mezarlık ve türbelerde temizlik, ot biçme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yabani bitkileri temizleyip ağaçları budayarak mezarlık alanlarını düzenli tutmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda temizlik, ot biçme ve düzenleme faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların tüm mezarlıklarda devam ettiği ifade edilerek, "Mezarlık alanlarının temiz ve düzenli tutulması için, mezarlıklar içerisinde yetişen her türlü yabani bitki ve otlar temizleniyor, ağaçlarda da budama işlemi gerçekleştiriliyor." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
