Bayburt'ta karın 2 metreye ulaştığı köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Bayburt'ta yoğun kar ve tipinin etkisiyle kapanan köy yollarında karla mücadele ekipleri zorlu bir çalışmaya devam ediyor. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreye ulaşırken, ekipler yaylalar ve köylerle ulaşımı sağlamak için mücadele ediyor.

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kış şartlarının çetin geçtiği kentte, kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreye ulaştı. Kar nedeniyle 2 bin rakımlı bazı köyleri birbirine bağlayan yollar da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için iki gündür arazide zorlu mesai yapıyor.

Yaylalar, Yeniköy ve Ördekhacı köylerine ulaşımı sağlayan yol, ekiplerin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yaylalar Köyü Muhtarı Hüseyin Gülhan, AA muhabirine, köylerinde çetin kış şartları yaşandığını, son yağan karın ardından yollarda kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını söyledi.

Ekiplerin, diğer köylerle ulaşımı sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Gülhan, "Özellikle bu yıl çok kar yağdı. Hiç bu kadar kar yığılmamıştı. Özel İdaremizden Allah razı olsun, her zaman gelip yollarımızı açıyorlar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
