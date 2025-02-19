Bayburt'ta Kapalı Çocuk Oyun Alanı Hizmete Açıldı
Bayburt Belediyesi, Aile Yaşam Merkezi'nde kapalı bir çocuk oyun alanı açtı. Oyun alanı, 1 Mart'a kadar ücretsiz hizmet verecek ve hafta içi 09.00-18.00 saatlerinde açık olacak.
Bayburt Belediyesince kapalı çocuk oyun alanı hizmete açıldı.
Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nin 6. katındaki oyun alanının açılışında yaptığı konuşmada, oyun alanının 1 Mart'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Açılışa, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan oyun alanının hafta içi 09.00-18.00 saatlerinde hizmet vereceği bildirildi.