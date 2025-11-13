Haberler

Bayburt'ta Kadınlar İmece Usulü Ekmek Üretiyor

Bayburt'ta Kadınlar İmece Usulü Ekmek Üretiyor
Güncelleme:
Bayburt'un Taşkesen köyünde bir araya gelen kadınlar, tandırlarda imece usulü ekmek üretiyor. Geceden hazırlanan hamurlar sabah tandıra getirilerek pişiriliyor. Bu yöntemle evlerinin ekmek ihtiyaçlarını daha kısa sürede karşılıyorlar.

Bayburt'ta bir araya gelen kadınlar yakılan tandırlarda imece usulü ekmek üretiyor.

Merkeze bağlı Taşkesen köyünde yaşayan kadınlar, geceden hazırlayıp mayaladıkları hamurları sabah saatlerinde tandıra getiriyor.

Hamuru eşit şekilde yumaklara ayırıp rapata adı verilen yöresel araçla çırparak açan kadınlar, tandır yüzüne yapıştırdıkları hamuru yaklaşık bir dakika pişirmelerinin ardından topluyor.

İmece usulü ekmek üretimi yapan kadınlar, böylelikle evlerinin ekmek ihtiyaçlarını daha kısa sürede karşılayabiliyor.

Yöredeki tandırlarda sıkça üretilen ekmekler, yaklaşık bir hafta tazeliğini koruyabiliyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
