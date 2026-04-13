Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Bayburt'ta düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Durdurulan otomobilde Afganistan uyruklu bir göçmen yakalandı, şüphelinin göçmenin kaçışını organize ettiği iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Durdurulan otomobilin bagajında Afganistan uyruklu göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenin kaçışını organize ettiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Yakalanan göçmen ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.