Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Durdurulan otomobilde Afganistan uyruklu bir göçmen yakalandı, şüphelinin göçmenin kaçışını organize ettiği iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Durdurulan otomobilin bagajında Afganistan uyruklu göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenin kaçışını organize ettiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yakalanan göçmen ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Haberler.com
500

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...