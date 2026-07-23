Haberler

Bayburt'ta etkili hutbe sunumu ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma' yarışmasında dereceye girenler belirlendi. İl birincileri, bölge yarışmasında Bayburt'u temsil edecek.

Bayburt'ta "Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma" yarışması gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışma din görevlileri arasında "etkili hutbe sunumu" ve "ezanı güzel okuma" kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışmada, ezanı güzel okuma kategorisinde Arpalı Leylekli Cami Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz birinci, Aydıntepe Başpınar Cami İmam-Hatibi Abdulkadir Güman ikinci, Demirözü Gökçedere Yeni Cami İmam-Hatibi Yavuz Işık üçüncü oldu.

Etkili hutbe sunumu kategorisinde ise Zülküf Bozkurt Cami İmam-Hatibi Nihat Doğan birinci, Demirözü Elmalı Cami İmam-Hatibi İsmail Aydoğdu ikinci, Aydıntepe Şalcılar Cami İmam-Hatibi Nuh Yıldırım ise üçüncü sırada yer aldı.

İl birincisi seçilen din görevlileri, düzenlenecek bölge yarışmasında Bayburt'u temsil etmeye hak kazandı.

Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle
ABD'yi sarsan katliam! Etiyopyalı göçmen otopark tartışmasında 3 kişiyi öldürdü

Ülkeyi sarsan göçmen dehşeti! Kadın erkek demeden kurşun yağdırdı
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

Bu kez dönüşü yok! Savaştaki en güçlü kozlarını sahaya sürdüler
Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı

Öldü denilen isme benzetti, adını seslenince panikle gaza basıp kaçtı
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu