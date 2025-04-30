İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Bayburt'ta Bahar Temizliği Başlatıldı

Bayburt'ta Bahar Temizliği Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Belediyesi, kış mevsiminde yıpranan yolların onarımı ve şehir merkezindeki temizlik çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mete Memiş, ağaçlandırma faaliyetlerinin de hızla sürdüğünü açıkladı.

Bayburt Belediyesince bahar temizliği çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ağır geçen kış mevsiminden dolayı yıpranan yol ve kaldırımların onarım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise şehir merkezindeki cadde ve ara sokaklarda yıkama çalışması gerçekleştirdiğini aktaran Memiş, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında şehrin tüm noktalarında adım adım toplu temizlik çalışması yapıldığını kaydetti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de ağaçlandırma çalışmaları kapsamında sezonun açılmasıyla birlikte faaliyetlerine hızla başladığını vurgulayan Memiş, "Ekiplerimiz çeşitli bölgelerde çok sayıda ağacı toprakla buluşturuyorlar. Değişik tür ve boyutlardaki ağaçları şehrin birçok noktasında toprakla buluşturan ekipler çalışmalarına tempoyu yükselterek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.