Bayburt'ta Bahar Temizliği Başlatıldı

Bayburt Belediyesince bahar temizliği çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ağır geçen kış mevsiminden dolayı yıpranan yol ve kaldırımların onarım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise şehir merkezindeki cadde ve ara sokaklarda yıkama çalışması gerçekleştirdiğini aktaran Memiş, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında şehrin tüm noktalarında adım adım toplu temizlik çalışması yapıldığını kaydetti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de ağaçlandırma çalışmaları kapsamında sezonun açılmasıyla birlikte faaliyetlerine hızla başladığını vurgulayan Memiş, "Ekiplerimiz çeşitli bölgelerde çok sayıda ağacı toprakla buluşturuyorlar. Değişik tür ve boyutlardaki ağaçları şehrin birçok noktasında toprakla buluşturan ekipler çalışmalarına tempoyu yükselterek devam edecek." ifadelerini kullandı.