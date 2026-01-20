Haberler

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi, ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Trafik polisleri, görüş mesafesinin düştüğü yolda güvenlik önlemleri alarak araçları tedbir amaçlı bekletiyor.

Bayburt- Erzurum kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Trafik polisleri, görüş mesafesinin de düştüğü yolda, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, ağır tonajlı araçları Aşağı Kop köyü mevkisinde tedbir amaçlı bekletiyor.

Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana alındı.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor

Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

Kahreden haber! Alkollü sürücü polis memurunu hayattan kopardı
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor

Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Fransa'dan Süper Lig'e imza: Anlaştık, Türkiye'ye geliyor
2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu! Zirve el değiştirdi

2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu