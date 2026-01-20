Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Bayburt- Erzurum kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Trafik polisleri, görüş mesafesinin de düştüğü yolda, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, ağır tonajlı araçları Aşağı Kop köyü mevkisinde tedbir amaçlı bekletiyor.

Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana alındı.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.